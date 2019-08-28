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28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çocuğunun gözü önünde eşini boğazından bıçaklayan kişi cezaevine gönderilirken böyle görüntülendi

Çocuğunun gözü önünde eşini boğazından bıçaklayan kişi cezaevine gönderilirken böyle görüntülendi

Adliyeden genel detay

Hastane İncil Akalan Kalp Masajı Ameliyat 

-Uğur Kurban'ın tutuklanma anı
-Aracın gidişinden detay

( DENİZLİ )- Denizli’de eşini bıçaklayan kişi tutuklanarak cezaevine götürüldü DENİZLİ

- Denizli’de boşanmak üzere olduğu eşini sokak ortasında boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan kişi sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü. Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi’nde boşanma aşamasında olduğu eşi Hafize Kurban'ı (23) bıçakla ağır yaralayan ve kaçan Uğur Kurban (24) çok geçmeden polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çocuğunun gözünün önünde eşine dehşeti yaşatan Uğur Kurban emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü. Öte yandan ağır yaralanan ve hastaneye götürüldüğü anda kalbi duran fakat doktorların yaklaşık 2 saat boyunca kalp masajı yapmasıyla tekrar yaşama döndürülen Hafize Kurban kalbine yakın bir noktaya aldığı bıçak darbesinden dolayı ameliyata alınmıştı. Yapılan ameliyatın ardından uzun saatler yoğun bakımda tutulan ve hayati tehlikesi devam eden Kurban’ın kısa bir süre gözlerini açtığı fakat henüz kendine gelemediği öğrenildi. (MA-
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