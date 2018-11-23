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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Çocuğunun elini bıraktı, kırmızı ışıkta otomobil çarptı...Feci kaza kamerada Haberi

Çocuğunun elini bıraktı, kırmızı ışıkta otomobil çarptı...Feci kaza kamerada Haberi

Mobese görüntüleri

Hastane Kamera Kırmızı Işık Işık İhlali Şehir İçi 

-kaza anı

( KIRIKKALE )- O anlar şehir güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi KIRIKKALE

- Kırıkkale'de kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil, 11 yaşındaki çocuğa çarparak ağır yaralanmasına neden olurken, bir başka kazada ise şehir içi dolmuşu hızını alamayarak kırmızı ışıkta bekleyen kamyon ve otomobilin arasına daldı.Kaza, Kırıkkale'de Alparslan Pehlivanlı Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya yolunu kullanarak yolun karşısına geçmekte olan anne, 11 yaşındaki çocuğu Bilal Mert K.'nin elini bıraktı. Karşı kaldırıma tek başına geçen anne ve baba, çocuğunun karşı yoldan tek başına geçmesini bekledi. O sırada yaya yolundan koşarak karşıya geçmekte olan çocuğa, kırmızı ışık ihlali yapan otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Diğer bir kaza ise Kırıkkale-Kayseri yolu üzerindeki Yenişehir Kavşağı'nda meydana geldi. Şehir içi dolmuşu hızını alamayarak, kırmızı ışıkta bekleyen kamyon ve otomobilin arasına girdi. Kazada maddi hasar meydana geldi. O anlar da şehir güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
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