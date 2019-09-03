Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Çocuğunu göremeyen baba ağılı ateşe verdi

Çocuğunu göremeyen baba ağılı ateşe verdi

yükselen dumanlar

A Haber Tahkikat Jandarma Göreme Yükselen 

-itfaiye müdahale
-detay

( BURSA ) - BURSA

- Bursa'da boşandığı eşi tarafından çocuğu gösterilmeyen baba bunalıma girip ağılını ateşe verdi. Olay İznik'in Müşküle köyünde meydana geldi. Muhittin Çınar (52) 10 yıl önce eşinden boşandı. İddiaya göre eski eşi Çınar'a oğlunu o günden beri görmesine izin vermedi. Bunalıma giren gözü yaşlı baba bugün saat 12.40 sıralarında yaşadığı evin yanındaki ağılı ateşe verdi. Alevleri farkeden köylüler hemen itfaiye ve jandarmaya haber verdi. İtfaiye ekipleri, yanan ağıla anında müdahale ederek, alevlerin yanı başında bulunan eve sıçramasını engelledi. Jandarma timleri, Muhittin Çınar'ı ağılın başında alevleri izlerken bulup ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Olay ilgili tahkikat devam ediyor. (HA-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı