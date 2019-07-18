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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çocuğuna araba çarpan anne gözyaşlarına boğuldu

Çocuğuna araba çarpan anne gözyaşlarına boğuldu

kazanın meydana geldiği yerden görüntü

İlk Müdahale Hastane Tahkikat Şahit Sağlık Ekipleri 

-yaralı çocuğun hastaneye getirilmesi
-anneden görüntü
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Anne gözyaşlarına hakim olamadı. Kaza Mimarsinan Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Efe A.'ya karşı istikametten gelen 16 EF 351 plakalı Özlem A. idaresindeki otomobil çarptı. Yaralanan çocuğun yardımına çevredekiler ve kazaya şahit olan annesi koştu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulanstan indirilen Efe A'nın annesi gözyaşlarına hakim olamazken, çocuğunu teselli etmeye çalıştı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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