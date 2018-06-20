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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Yüzüğün kesilmesi

-Yüzüğün çıkarak çocuğa verilmesi
-Çocuk ve ailesinin itfaiye ekibine teşekkür etmesi

( KAHRAMANMARAŞ ) - KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan çocuğun imdadına itfaiye yetişti. Edinilen bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi'nde ikamet eden Alican Y., sağ elinin orta parmağına denemek için taktığı yüzüğü çıkaramadı. Parmağı moraran Alican Y., durumu ailesine söyledi.

Çocuklarının parmağında yüzüğü çıkaramayan ailesi ise itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Çocuğun parmağında sıkışan yüzüğü keserek çıkaran itfaiye ekibi, vatandaşları bu konularda daha dikkatli olması konusunda uyardı.
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