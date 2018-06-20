Çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

-Yüzüğün çıkarak çocuğa verilmesi

-Çocuk ve ailesinin itfaiye ekibine teşekkür etmesi



( KAHRAMANMARAŞ ) - KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan çocuğun imdadına itfaiye yetişti. Edinilen bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi'nde ikamet eden Alican Y., sağ elinin orta parmağına denemek için taktığı yüzüğü çıkaramadı. Parmağı moraran Alican Y., durumu ailesine söyledi.



Çocuklarının parmağında yüzüğü çıkaramayan ailesi ise itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Çocuğun parmağında sıkışan yüzüğü keserek çıkaran itfaiye ekibi, vatandaşları bu konularda daha dikkatli olması konusunda uyardı.

