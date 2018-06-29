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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Çocuğun parmağına sıkışan somunu itfaiye ekipleri çıkardı - ADIYAMAN Haberi

Çocuğun parmağına sıkışan somunu itfaiye ekipleri çıkardı - ADIYAMAN Haberi

- Çocuğun parmağına sıkışan somunu itfaiye ekipleri çıkardıÇocuğun parmağına sıkışan somunu itfaiye ekipleri çıkardıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Sincik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan somun, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.Alınan bilgiye göre, ilçede Zeynel Aslan Mahallesi'nde yaşayan 5 yaşındaki Mehmet Eren Kaya, evin bahçesinde oynadığı sırada yerde bulduğu metal bir somunu yüzük gibi parmağına taktı.Somunu çıkarmak için uzun süre çabalayan Kaya'nın ailesi, başarılı olamayınca Kahta Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu.Sağlık ekipleri de sonuç alamayınca Kaya, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne götürüldü.İtfaiye ekipleri, çocuğun parmağında sıkışan somonu ip yardımıyla çıkarttı.Kaya ve ailesi, yüzüğü çıkartan itfaiyecilere teşekkür

Acil Servis İtfaiyeciler 

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