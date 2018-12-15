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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Çocuğun karnından 2 kilo yabancı cisim çıkarıldı İzle

Çocuğun karnından 2 kilo yabancı cisim çıkarıldı İzle

Hasta olan Mehmet Ekinci'den detaylar

Hastane Röntgen İnce Bağırsak Allah Ameliyat 

-Babası Servet Ekinci'nin konuşmaları
-Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler'in konuşmaları
-Hastaneden detaylar
-Çocuk Cerrahi kliniğinden görüntüler
-Genel görüntü ve detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da yapılan ameliyat sonucunda çocuğun karnından yaklaşık 2 kilo yabancı materyal çıkarıldı. Mardin’de yurtta kalan 14 yaşındaki Mehmet Ekinci rahatsızlanması sonucu kent merkezindeki bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan teşhisin ardından ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ekinci, gerçekleştirilen ameliyat sonucunda midesinden ve ince bağırsağından yaklaşık 2 kiloya yakın yabancı materyal cisim çıkarıldı. Hastanede tedavisine devam edilen Ekinci 1 hafta içinde taburcu olacağı bildirildi.
Çocuğunun karnından yabancı cisimler çıkarıldığı için mutlu olduğunu dile getiren Servet Ekinci, “Çocuğum Mardin’de yurtta kalıyor. Çocuğumun hastalığı vardı, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Hastanede filmi, röntgeni çekilmiş, karnında kötü maddeler görülmüş. Çocuğum ambulansla Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyat edildi. Çocuğumun karnından kötü maddeler çıkarıldı” dedi.
“İlk kez böyle bir hasta ile karşılaştık” İlk kez böyle bir hastayla karşılaştığını belirten Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler, “Hastamızın durumu şimdi gayet iyidir. Hastamız 14 yaşında bize Mardin’den 112 Acil Servis’ten bildirildi.
Hasta yapılan teşhislerde midesinde ve bütün ince bağırsaklarında ne olduğu bilinmeyen çok sayıda yabancı cisimle karşılaştık. Hastayı acilen ameliyata aldık. Ameliyata bütün midesini ve ince bağırsağını dolduran kitle tespit ettik, buda yaklaşık olarak 2 kilo kadar uzun yıllardır yediği plastik kablo, eldiven gibi cisimler yapılan ameliyatla çıkarıldı. Hastamız bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise indirdik. Şu an durumu iyi. Gelecek haftaya kadar inşallah taburcu ederiz. Biz daha çok saç gibi maddeler yiyen hastalara karşılaştık ilk defa böyle farklı maddeler yiyen bir hasta ile karşılaştık ve şaşırdık. Hastamız uzun yıllar bu maddeler yediği için ince bağırsağında bir delik oluştu. Acilen ameliyata aldık. Hastamızın karnında, kablo, plastik, bant ve naylon içeren çok sayıda maddeler vardı” diye konuştu.

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