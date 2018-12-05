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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çocuğun bıçaklanıp parasının ve telefonunun gasbedilmesi - GAZİANTEP

Çocuğun bıçaklanıp parasının ve telefonunun gasbedilmesi - GAZİANTEP

- Bir çocuğun bıçaklanıp gasbedilmesi - Zanlıların emniyetten çıkarılması - Zanlıların polis aracına bindirilmesiÇocuğun bıçaklanıp parasının ve telefonunun gasbedilmesi - Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Tutuklanan H.M.D'nin, eşkalinin belirlenmemesi için olay günü kullandığı kıyafetini sobada yaktığı belirtildiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te, 16 yaşındaki çocuğu bıçakladıktan sonra parasını ve telefonunu gasbettiği ileri sürülen 3 şüpheliden biri tutuklandı, diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şahinbey ilçesi Beydelli Mahallesi'nde, bir çocuğu bıçakladıktan sonra cep telefonunu ve 300 lirasını gasbedip kaçan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Ç.S, H.M.D. ve K.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.M.D tutuklandı, Ç.S. ve K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bu arada H.M.D'nin eşkalinin belirlenmemesi için olay günü kullandığı kıyafetini sobada yaktığı belirtildi.Dün, Şahinbey ilçesi Beydelli Mahallesi'nde iş yerinden haftalık harçlığını alıp evine doğru giden M.M'ye (16) bıçakla saldıran, ardından çocuğun cep telefonunu ve 300 lirasını gasbettikten sonra kaçan 3 şüpheli yakalanmıştı.

Polis Aracı Adli Kontrol Akalan Cep Telefonu Irak 

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