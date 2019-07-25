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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Çocuğuma tekme attın’ deyip bayıltana kadar böyle dövdüler

'Çocuğuma tekme attın’ deyip bayıltana kadar böyle dövdüler

Kavga anı

Dövme Güvenlik Kamerası Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Saldırı 

-kadının bayılması
-nişanlısının üzerine yatması
-Saldırganların dövmeye devam etmesi
-Röportaj ve detaylar

( ANTALYA ) - Havuz başında nişanlı çifte aynı aileden 10 kişi saldırdı ANTALYA

- Antalya’da nişanlı bir çift, çocuklarına tekme attıkları iddiasıyla aynı aileden 10 kişi tarafından darp edildi. Aldığı darbelerle bayılan kadını ve nişanlısını polis kurtarırken, kavga anı kameraya yansıdı. Olay, 14 Temmuz’da saat 18.30’da Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, site sakinlerinden Ç.K., çocuklarına tekme attığı gerekçesiyle komşusu Hatice D'yi (40) telefonla arayıp havuz başında konuşmak istedi. Bir süre sonra havuz başına gelen Hatice D., komşusu ve yanındaki 3 kadının saldırısına uğradı. Nişanlısına saldırıldığını gören Osman E. (48) ise kavgaya müdahale edip onu korumaya çalıştı. Kavgaya saldıranların diğer yakınları da girerek saldırmaya devam etti. Bu sırada Osman E., aldığı darbelerle bayılan nişanlısının üzerine yatarak korumaya çalıştı ancak öfkeli grubun saldırısı devam etti. Sitede yaşayan diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, saldırganların elinden kurtardığı çifti sağlık ekiplerine teslim ederken, darp raporu alan çift, şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Öte yandan kavga anı güvenlik kamerası ve sitede yaşayan bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
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