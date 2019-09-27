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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
'Çocuğum hasta kusura bakmayın' dedi, bankayı soydu Haberi

'Çocuğum hasta kusura bakmayın' dedi, bankayı soydu Haberi

olay yeri

Polis Soygun Banka Soygunu Polis Ekipleri 

-polis ekipleri çalışması
-genel detaylar

( İSTANBUL ) "Çocuğum hasta kusura bakmayın" dedi, bankayı soydu- Avcılar'da silahlı banka soygunu İSTANBUL

- Avcılar'da bankaya giren bir şahıs çalışanları silahla tehdit edip, "Çocuğum hasta kusura bakmayın" diyerek soygun gerçekleştirdi. Güvenlik görevlilerinin 30 bin TL alan soyguncuya ateş ettiği fakat durduramadığı öğrenildi.Olay, Avcılar'da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankaya giren bir şahıs çalışanları silahla tehdit edip, "Çocuğun hasta kusura bakmayın" diyerek soygun gerçekleştirdi. 30 bin TL alan şahıs bankadan çıkarak kayıplara karıştı. Soyguncu bankadan çıktığı sırada bankanın güvenlik görevlilerinin ateş ettiği fakat soyguncuyu durduramadığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bankada inceleme başlatırken soyguncuyu bulmak için de çalışmalar başladı.

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