Çocuğu boks makinesi yerine koyup, cebine 1 lira atarak dövdü... O anlar kamerada

-Dayak yemesinden genel ve detay

-Çocuğun görüntüsü

-Çocuğun annesi ile birlikte görüntü

-Çocuk ile röp

-Anne ile röp



( ADANA - ÖZEL)- Adana'da bir kişi sevgilisinin eski sevgilisini parkta yakalayıp onu boks makinesi yerine koyarak cebine de 1 lira koyup saatlerce darp edip arkadaşına da videoya çektirdi- Anne oğlunun darp edilmesi karşısında gözyaşlarına boğulurken çocuk 80 lira parasının alındığını da ileri sürdü ADANA



- Adana'da bir kişi sevgilisinin eski sevgilisini parkta yakalayıp onu boks makinesi yerine koyarak cebine de 1 lira koyup saatlerce darp edip arkadaşına da videoya çektirdi. Edinilen bilgiye göre, olay 8 Mart günü Toros Mahallesi Hayal Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, gece spordan çıkıp evine giden Musa Anıl Bozer'in (16), önü Hayal Park'ta kısa süre sevgili olduğu Ş.E.'nin yeni sevgilisi K.T. tarafından kesildi. K.T. Bozer'i darp etmeye başladı.

Bu sırada K.T.'nin yanında bulunan arkadaşına da video çektirdi. Bozer'in darp sonucu gözlüğü kırıldı ve sol gözü şişti. Yüzünde de kızarıklıklar oluşan Bozer, K.T.'den saatlerce dayak yedi. Bu sırada K.T. Bozer'e "Sana yeter mi bu kadar aldın mı dersini. Sana burada şöyle bir vururum bayıltırım öldürürüm diye korkuyorum. Ama hak ediyorsun sen. Sen benim boks makinesinde rekorumu biliyor musun. Ben boks makinesinde 962 şimdi seni boks makinesi yapıyorum. Bakim rekorumuz kaç olacak. Boks makinesi para ile çalışıyor" diyerek çocuğun cebine 1 lira koyup yumruk atıyor. Bozer yere düşünce burada da dövmeye devam ediyor. Daha sonrada K.T. ve arkadaşı olay yerinden ayrılırken Bozer'de kaçıp eve geldi. Anne Elvan Arslan çocuğunu bu halde görünce hemen polise giderek şikayetçi oldu. Bozer çocuk şube müdürlüğünde alınan ifadesinde Hayal Park'ta daha önceki kız arkadaşının yeni sevgilisinin kendisini parkta darp ettiğini cebinden de 80 lira parasını aldığını söyleyerek şikayetçi olduğunu belirtti.

Bozer, hiç bir sebep yokken K.T.'nin kendisini saatlerce dövdüğünü, cebindeki parasını da aldığını, gözlüğünün kırıldığını söyledi.



Anne Arslan ise çocuğunu bu halde görünce çok korktuğunu hemen polise giderek başvuru yaptığını ancak 3 gün sonra zanlının yakalandığını, bu zanlının tutuklanması için oğlunun ölmesi mi gerektiğini söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. Bu arada zanlı Fatih Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalandı. Zanlıya "kasten yaralamadan" işlem başlatıldı. Ailenin gasp iddiası ise araştırılıyor. (FKE-

