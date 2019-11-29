Çobanlık akademisine kadınların yoğun ilgisi

-Kursa katılanlara uygulamalı olarak eğitim verilmesi

-Veteriner Hekim Kurs Eğitmeni Serkan Alp Bilgiç, röp

-Kursiyerlerle röp

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( TOKAT ) TOKAT



- Tokat'ta, Çalışma ve İş Kurumu öncülüğünde düzenlenen sürü yönetimi kursuna kadınlar ağırlıklı olarak ilgi gösteriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği ile Tokat’ta 120 kursiyerin katılımı ile sürü yönetimi kursu veriliyor. Kurslara katılanlara sınıfta verilen derslerin yanı sıra uygulamalı olarak ağıllarda da eğitim veriliyor. Almus ilçesinde bir ağılda düzenlenen kursa katılanlara küçükbaş hayvanların beslenmesinden, hastalıklarına kadar birçok bilgi verildi.

Veteriner Hekim Kurs Eğitmeni Serkan Alp Bilgiç, 104 saat üzerinden verilen kursa Almus ilçesinden 24 kursiyerin katıldığını kaydetti.

İŞKUR tarafından kursiyerlere günlük 30 lira cep harçlığının yanı sıra genel sağlık sigortası yaptığını ifade eden Bilgiç, “Kursa katılanlar genelde erkek ağırlıklı idi ama son zamanlarda bayan çiftçilerimizde bu işe rağbet gösterdi. Bayan ağırlıklı olarak kurslarımız devam etmekte” dedi.

"Çobanlığı meslek haline getirmeye çalışıyoruz" Çobanlığını artık eskide kaldığının altını çizen Bilgiç, “Artık günümüzde bunun adı sürü yönetimi elemanı olarak geçiyor. Çobanlığı meslek haline getirmeye çalışıyoruz. Bunun içinde adı değişiyor sürü yönetimi elemanı olarak geçiyor. Bu kursumuzdan mezun olanlar artık çoban olarak değil ‘sürü yönetimi elemanı’ olarak meslek edinmiş olacaklar. Aynı zamanda bu kurstan aldıkları bilgilerle sürülerini çoğaltabilecekler. Sürülerindeki beslenme ve hastalıklara karşı koruyabilecekler” dedi.

Küçükbaşhayvan besleyen Demircan Bayram, çobanlık yaptığını ve yeni bilgiler öğrendiğini ifade ederek, "Her şey koyun gütmekle bitmiyor, elimizde değneği alıp dağa götürmekle getrimekle olmuyor. Ağılda nasıl beslememiz gerekiyor, daha iyi nasıl belememiz gerekir ? Doğada alamadığı besin kaynağını ağılda tedarik ediyoruz" dedi.

Kursiyerlerden Berra Kurt ise eşiyle birlikte küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptıklarını belirterek, "Öğrendiğimiz bilgilere göre sürümüzü büyütmek istiyoruz. Bu anlamda ilçemizde kurs açılacağını eşim söyledi ve beraber yazıldık. Ayrıca getirisi de çok güzel sigortamız yatıyor. İlçemizde çalışan veteriner hekimler sayesinde tarım bakanlığından sigorta desteğimizi de alıyoruz. Bundan daha iyisi olmazdı herhalde diye düşünüyorum. Kursta doğum, hastalıklar, zararlı otlar, aşılma zamanları, beslenmeleri öğrendik. Sertifika bence sürü yönetmek için çok önemli bir etken. Şahsi düşüncem kadınlarında buna başvurması ve ihmal.etmemesi yönünde" diye konuştu.

(Nİ-

