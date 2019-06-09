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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Çobanların yayla yolculuğu başladı İzle

Çobanların yayla yolculuğu başladı İzle

Büyükbaş hayvanların karayolunda ilerlemesi,

Büyükbaş Hayvanlar İlginç Görüntü Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-Çobanın konuşması,
-Genel detay

( SİİRT - ÖZEL) SİİRT

- Siirt’te çobanlar, baktıkları büyükbaş hayvanları yaylalara çıkarmaya başladı.
Yaklaşık bin büyükbaş hayvanın yaylaya çıkış yolculuğu ilginç görüntüler oluşturdu. Siirt’in Şirvan ilçesinden yaylaya çıkacak olan sürü sahipleri yola koyuldu. Yaklaşık 1 hafta sürecek zorlu yolculuk sırasında büyükbaş hayvan sürüsü zaman zaman karayoluna çıktı. Şirvan yolunu kapatan bin büyükbaş hayvan sürücüleri şaşırttı. Sürüyle karayolunda ilerleyen çobanlardan Cengiz Altuğ, havaların ısınmasıyla beraber yayla çıkmak için yola koyulduklarını dile getirdi. Altuğ, “Biz ineklerimizi yaylaya götürüyoruz. Orada onlara bakıyoruz. Sıcaklar bitinceye kadar orada kalacağız” dedi.

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