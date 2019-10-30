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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çobanların kavgası kanlı bitti

Çobanların kavgası kanlı bitti

-Yaralıların hastaneye girişi

Hastane 

--Detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ın Gürün ilçesinde çobanlar arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Gürün ilçesi Taşlıhöyük köyü kırsalında meydana geldi. Dağda sürü otlatan T.K (23) ve V.D.(45) ile M.D.(35) isimli kardeşler alan anlaşmazlığı yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce her iki taraf ta yanlarındaki av tüfeklerini kullandı. Her üç çobanda vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. T.K. Gürün Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken V.D. ve M.D. Sivas’ta ki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralı çobanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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