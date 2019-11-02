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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çobanlar sürüleriyle tipiye yakalandı

Çobanlar sürüleriyle tipiye yakalandı

çoban ve sürüden görüntü

Akalan Kamera Cep Telefonu Kar Yağışı Hayvan 

-detaylar

( AĞRI ) AĞRI

- Doğu Anadolu Bölgesi'nde yılın büyük bölümünü kar altında geçiren Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor. Kentte gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde kent merkezinde karla karışık yağmur şeklinde devam ederken, Diyadin ilçe merkezi ve bağlı köylerde yerini tamamen kar yağışına bıraktı. İlçe merkezine bağlı köylerde aniden bastıran kar yağışına yakalanan çobanlar, hayvanları ile birlikte zor anlar yaşadı. Yağan kar yağışını çobanlar, cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı.
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