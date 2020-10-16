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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Çobanlar buldu, hemen polise haber verdi

Çobanlar buldu, hemen polise haber verdi

-Ölü bulunan kadının cansız bedeni

Yaşlı Kadın Jandarma Sudan Kadın Cesedi Polis Ekipleri 

--Menderes nehrinden görüntüler
--Ambulans ve polis ekiplerinden görüntüler
--Menderes nehrinden genel görüntüler
--Olay yerinde inceleme yapan ekiplerden ve jandarmadan görüntüler
--Bölgedeki koyunlardan görüntüler

( AYDIN )- Koyun otlatırken ceset buldular AYDIN

- Aydın-Muğla karayolu Büyük Menderes Köprüsü mevkiinde koyun otlatan çobanlar suda kadın cesedi buldu. Olay, Aydın-Muğla Karayolu üzerindeki Büyük Menderes Köprüsü’nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede koyun otlatan çobanlar Büyük Menderes Nehri’nde su üzerinde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. Çobanlar durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sudan çıkarılan kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede ölü bulunan kişinin 79 yaşındaki Servet Öztürk olduğu belirlenirken, yaşlı kadının ölümünün intihar mı, yoksa kaza mı olduğu yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MU-OD-
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