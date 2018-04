Çobandan demokrasi dersi İzle

- Sosyal medyada dikkat çeken Çemişgezekli Çoban, demokrasinin olduğu aydınlık bir ülkede yaşadıklarının en büyük kanıtının kendisinin bir bakanı eleştirmesi olduğunu söyledi ve bu kez ona cağ kebabı yapmak istediğini dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı videosuyla dikkatleri üzerine çeken Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi Payamlar köyünde yaşayan sürü çobanı İzzet Hurma, kendisine verilmek istenen 40 koyun hediyesini kabul etmezken, demokrasi olan aydınlık bir ülkede yaşadıklarının en büyük katının kendisinin bir bakanı eleştirebilmesi olduğunu söyledi.



Evli ve 3 çocuk babası olan 35 yaşındaki sürü Çobanı İzzet Hurma, evinde ağırladığı İHA ekibine açıklama da bulundu. Özgür ve demokrasinin var olduğu bir ülkede yaşadığını dile getiren Hurma," Ben sosyal medyada bir video paylaştım. Sadece bir sorununun çözümü için önerilerimi belirtmek istedim. Ama maalesef ki bu paylaşımı birileri kendi tarafına bir diğer taraf kendi tarafına çekti. Halbuki ben de kendi devletimi, milletimi ve toplumumu seven bir insanım. Yarın elin oğlu hudutlarımıza dayandığı zaman sen Alevisin, sen Sünnisin, sen Türksün, sen Kürtsün, sen Lazsın, sen Çerkezsin demeyecek. Bugün hepimiz el ele olmamız lazım. Hepimiz birbirimizi yürekten sevmemiz lazım. Kardeşçe yaşamamız lazım” dedi.

"Demokrasinin olduğu aydınlık bir ülkede yaşıyoruz" Özgürlük ve demokrasiye önemle vurgu yapan Hurma, “Demokrasinin olduğu, aydınlık bir ülkede yaşıyoruz. Herkesin rahat gezdiği, sosyal medyada kendi bakanını, başbakanını, cumhurbaşkanını eleştirebildiği bir ülkede yaşıyoruz. Bu kadar rahat bir ülkede bizim canımız sıkılmasın. Bakın ben sosyal medyada Tarım Bakanımı eleştirdim ve Sayın Bakanımızda bana hak verdi. Ben de buradan bakanımızın ellerinden öpüyorum ve gerçekten çok seviyorum” şeklinde konuştu.

Bakanın kendisini aramasını istiyor Tarım bakanını çok sevdiğinin altını çizen Hurma, “Tarım Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba’nın beni aramasını bekliyorum. Görüşlerimi daha açık net şekilde kendisine iletmek istiyorum. İnşallah Rabbim görüşmemizi nasip eder. Görüşmeyi bekleyeceğim. Bakanım inşallah bana ulaşır”ifadelerini kullandı. Hediye koyunları geri çevirdi Kendisine gönderilmek istenen 40 koyunu kabul etmeyeceğini söyleyen Hurma, “İki doktor ve bir avukat bana 40 koyun hediye edeceklerini söyledi.



Ben böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmiyorum. Hediye olarak kesinlikle o koyunları da almıyorum. Ben o doktorların, benden büyüklerse ellerinden öperim. Onlar başlarımın tacıdır. Ama kesinlikle böyle bir şey kabul etmiyorum. Onlara çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki bizler bu vatandan da, güzel Türkiye’mizin bu topraklarında her kesiminden her insanıyla birlikte kardeş gibi güzel bir şeklide yaşıyoruz. Ne mutlu Türküm diyene ” şeklinde konuştu.

Kendisinin cağ kebabında Erzurumlulara taş çıkarabileceğini iddia eden Hurma, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya kendi elleriyle cağ kebabı ikram etmek istediğini söyledi.



Hurma, “Şimdi biz bu mesleğin kenarında çok güzel cağ kebabı da yapıyoruz. Ateşin üzerinden güzel kebap da yapıyoruz. Güzel bir tadı da var. İnşallah Sayın Tarım Bakanımız nasip olursa o lokantalarda yiyeceğine, tabi bende biraz Erzurum’a taş çıkarayım, lütfen gelip burada kendi ellerimle ona cağ kebabı ikram etmem inşallah nasip olacak diyorum” diyerek sözlerini tamamladı.