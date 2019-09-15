-Yerdeki cansız bedenlerin görüntüsü

-İtfaiyenin gelişi



( HALEP ) Çobanbey'de hastane yakınında bomba yüklü araç patladı: 12 ölü - Çobanbey'de bombalı terör saldırısı: 12 sivil hayatını kaybetti HALEP



- Suriye'nin Halep kentine bağlı Cobanbey'de bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 12 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey'de bulunan merkez hastanesi yakınında bomba yüklü bir bir araç infilak etti.Patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

