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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
- Çobanbey'de bomba yüklü araç patladı: 2 ölü İzle

- Çobanbey'de bomba yüklü araç patladı: 2 ölü İzle

Olay yerinden görüntü ve fotoğraf

( HALEP ) HALEP

Terör Örgütü 


- Suriye’nin Çobanbey kentinde bomba yüklü bir aracın patlamasının sonucu 2 hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Çobanbey'de dün gece saatlerinde bomba yüklü araç patlamadı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Sivillerin kaldığı mahallede yaşanan patlama sonucu maddi hasarlar da meydana geldi. Yerel kaynaklar patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

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