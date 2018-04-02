Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çoban maliyeti 5-6 bin TL'yi bulunca hayvanlarına kendileri bakıyor

Çoban maliyeti 5-6 bin TL'yi bulunca hayvanlarına kendileri bakıyor

- Hayvanlardan detay

Sigara Uttu Hayvancılık Hayvan 

- - Ovada otlayan hayvanlardan detay
- - Kuzulardan detay
- - Çoban bulamayan sürü sahiplerinin hayvanlara çobanlık yapmaları
- - Genel detaylar
- - Sungu Beldesinde besicilik yapan Muhammet Oğuz Röp.
- - Sürü sahibi Çetin Seçkiner Röp.

( MUŞ -HD) MUŞ

- Muş'ta hayvancılıkla geçimlerini sağlayan vatandaşlar çoban maliyeti 5-6 bin TL'yi bulunca kendileri çobanlık yapmak zorunda kalıyor. Muş'ta sürü sahipleri 3 bin 500 TL ücret karşılığında çoban bulamayınca iş başa düştü. Civar illerden Muş'a gelerek çalışan çobanların yeme, içme, konaklama masrafları 5-6 bin TL'ye ulaşınca kendi hayvanlarına kendileri bakıyor. "Aylık nereden baksak 6-7 bin TL masraf oluyor" Merkeze bağlı Sungu Beldesinde besicilik yapan Muhammet Oğuz, hayvanlara bakması için çoban bulamadıklarını söyledi.

Çoban tuttukları zaman masraflarının çok olduğunu ifade eden Oğuz, "Yemesi bizden, sigarası bizden, her şeyi bize ait. Aylık nereden baksak 6-7 bin TL masraf oluyor. Çobanlar Siirt'ten, Batman'dan, Diyarbakır'dan geliyor. Hayvanın şu an masrafı çok. Yem alıyoruz, saman alıyoruz. Çoban yaklaşık olarak 5 ay çalışıyor. Kuzulara bazen 3 ay çoban tutuyoruz. Şu anda bir aydan fazladır hayvanlara biz bakıyoruz. Daha bir ay biz bakacağız. Mayıs'ın birinde çoban gelecek o da bulabilirsek" dedi.
Çoban bulamadıkları için şu anda kendilerinin hayvanlara baktıklarını hatırlatan Çetin Seçkiner, "Çobanlar Diyarbakır'dan, Siirt'ten ve Urfa'dan geliyorlar. Şu anda hayvanlarımıza biz bakıyoruz. Maaşları 2 bin 500 TL, 3 bin TL. Yemeleriyle, sigarasıyla, ayakkabısıyla, çorabıyla beraber masrafı 5 bin TL'yi buluyor" diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı