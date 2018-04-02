Çoban maliyeti 5-6 bin TL'yi bulunca hayvanlarına kendileri bakıyor

- - Ovada otlayan hayvanlardan detay

- - Kuzulardan detay

- - Çoban bulamayan sürü sahiplerinin hayvanlara çobanlık yapmaları

- - Genel detaylar

- - Sungu Beldesinde besicilik yapan Muhammet Oğuz Röp.

- - Sürü sahibi Çetin Seçkiner Röp.



( MUŞ -HD) MUŞ



- Muş'ta hayvancılıkla geçimlerini sağlayan vatandaşlar çoban maliyeti 5-6 bin TL'yi bulunca kendileri çobanlık yapmak zorunda kalıyor. Muş'ta sürü sahipleri 3 bin 500 TL ücret karşılığında çoban bulamayınca iş başa düştü. Civar illerden Muş'a gelerek çalışan çobanların yeme, içme, konaklama masrafları 5-6 bin TL'ye ulaşınca kendi hayvanlarına kendileri bakıyor. "Aylık nereden baksak 6-7 bin TL masraf oluyor" Merkeze bağlı Sungu Beldesinde besicilik yapan Muhammet Oğuz, hayvanlara bakması için çoban bulamadıklarını söyledi.



Çoban tuttukları zaman masraflarının çok olduğunu ifade eden Oğuz, "Yemesi bizden, sigarası bizden, her şeyi bize ait. Aylık nereden baksak 6-7 bin TL masraf oluyor. Çobanlar Siirt'ten, Batman'dan, Diyarbakır'dan geliyor. Hayvanın şu an masrafı çok. Yem alıyoruz, saman alıyoruz. Çoban yaklaşık olarak 5 ay çalışıyor. Kuzulara bazen 3 ay çoban tutuyoruz. Şu anda bir aydan fazladır hayvanlara biz bakıyoruz. Daha bir ay biz bakacağız. Mayıs'ın birinde çoban gelecek o da bulabilirsek" dedi.

Çoban bulamadıkları için şu anda kendilerinin hayvanlara baktıklarını hatırlatan Çetin Seçkiner, "Çobanlar Diyarbakır'dan, Siirt'ten ve Urfa'dan geliyorlar. Şu anda hayvanlarımıza biz bakıyoruz. Maaşları 2 bin 500 TL, 3 bin TL. Yemeleriyle, sigarasıyla, ayakkabısıyla, çorabıyla beraber masrafı 5 bin TL'yi buluyor" diye konuştu.



