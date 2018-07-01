Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Çoban çocuğu arama çalışmaları sabaha bırakıldı

Çoban çocuğu arama çalışmaları sabaha bırakıldı

akşam geçilen görüntüler

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

A Haber Jandarma Bild Hayvan Irak 


- Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde sabah saatlerinde hayvanları otlatmaya çıkan ancak kendisinden halen haber alınamayan Yusuf Yılmaz’ı arama çalışmaları sabaha bırakıldı. Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesi Çatakköprü Mahallesi Malabadi Köprüsü yakınlarında sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya çıkaran 12 yaşındaki Yusuf Yılmaz kayıplara karıştı. Çocuklarının dönmemesi üzerine tedirgin olan aile, mahalle sakinleriyle birlikte bölgede Yılmaz’ı aramaya başladı.
Bir süre sonra hayvanlara ulaşılırken, Yılmaz’ın izine rastlanmadı. Bunun üzerine aile jandarmaya haber verdi. Jandarma ve AFAD ekipleri de kısa sürede olay yerine gelerek, Yılmaz’ı aramaya başladı.
Havanın kararmasıyla birlikte ara verilen arama çalışmalarının sabah saatlerinden devam edeceği bildirildi.
Öte yandan, Yılmaz ailesinin Çatakköprü Mahallesi’nde ikamet etmediği ve birkaç önce çobanlık yapmak için geldikleri öğrenildi. (MP-Y)
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı