Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
CNR 4. Mersin Kitap Fuarı açıldı - MERSİN

CNR 4. Mersin Kitap Fuarı açıldı - MERSİN

- CNR 4. Mersin Kitap Fuarı açıldı - Kitap fuarından detaylar - Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun konuşmasıCNR 4. Mersin Kitap Fuarı açıldı - Mersin Valisi Su: - "Son yıllarda da ülkemizde okuma alanında çok ciddi gelişmeler olduğunu görüyoruz. Bu fuarlar aynı zamanda kitap okuma alışkanlığının gelişmesi için de bir fırsat sunmaktadır"MERSİN (AA) - Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle CNR Holding tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen "CNR 4. Mersin Kitap Fuarı" açıldı. Mersin Valisi Ali İhsan Su, CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, kitap okumanın önemine vurguladı.Öğretmenler Günü'nde kitap fuarının açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Su, şöyle konuştu:"Bugün medeniyetlerin sonraki nesillere intikali, yazıyla, kitapla mümkün olabilmiştir. O yüzden yaptığınız, ortaya koyduğunuz gelişmelerin öncelikle kaydı gerekiyor. Onların yeni nesillerle buluşması için işte kayıt kitaplar. Kitaplarla bunu kaydediyoruz, yeni nesillere aktarıyoruz. Bu bakımdan kitap, bizim en yakın en iyi dostumuz. Tüm gençlerimizi kitap okumaya teşvik ediyoruz. Son yıllarda da ülkemizde okuma alanında çok ciddi gelişmeler olduğunu görüyoruz. Bu fuarlar aynı zamanda kitap okuma alışkanlığının gelişmesi için de bir fırsat sunmaktadır."CNR Holding Mersin Bölge Müdürü Mustafa Başar da bu tarz fuarların sadece kitap alışverişi yapılan yerler olmadığını, on binlerce okurun ve yazarın bir araya geldiği organizasyonlar olduğunu söyledi.

Kitap fuarının kendileri için bir anlamda sosyal sorumluluk projesi halini aldığını belirten Başar, "Çünkü kitap, kitap okumak ve okunmasına vesile olmak bizim için çok değerli. Düzenlediğimiz kitap fuarı organizasyonlarıyla Türk halkının kitap okuma alışkanlığını daha yukarı çekme çabasındayız." diye konuştu.
Başar, 12 bin 500 metrekare alanda düzenlenen fuarın 2 Aralık'a kadar açık kalacağını, ziyaretçi sayısının bu yıl 150 bini geçmesini beklediklerini kaydetti.

Alışveriş Medeniyetler Kitap Fuarı Sosyal Sorumluluk Projesi Sosyal Sorumluluk 

İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı