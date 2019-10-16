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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cizre’ye 5 havan mermisi düştü: 1'i ağır 3 yaralı

Cizre’ye 5 havan mermisi düştü: 1'i ağır 3 yaralı

Lokantanın görüntü

İlk Müdahale Güvenlik Güçleri Havan Mermisi Sağlık Ekipleri Teröristler 

-Olayın yaşandığı yer
-Kırılan camlar
-Oluşan çukur
-Kopan elektrik telleri

( ŞIRNAK )- Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı olan ve Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Katran Köyü'ne, teröristler tarafından 5 adet havan mermisi atıldı ŞIRNAK

- Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Katran köyüne, Suriye tarafından YPG’li teröristlerce 5 adet havan mermisi atıldı. Olayda 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Katran köyüne bugün öğlen saatlerinde YPG’li teröristler tarafından 5 adet havan mermisi atıldı. Mermilerden ikisi köyde bulunan ve bu sırada içinde müşteri olan lokantanın arkasına düştü. Bu olayda şans eseri kimse yaralanmazken daha sonra atılan diğer havan mermileri nedeni ile 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten yaralıları Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaşanan olayın ardından güvenlik güçleri, vatandaşlardan köyü boşaltmalarını istedi. Güvenlik güçlerinin uyarısı ile birlikte köylüler, Katran köyü yakınlarında bulunan başka bir köye geçti. Öte yandan, olayın yaşandığı sırada Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın Cizre Kaymakamlığı’nda bulunduğu öğrenildi. (YRT-
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