Cizre ve Sur’da iş makinesi ile hendek kazan 13 PKK’lı İstanbul’da tutuklandı

-Baskın yapılan adreslerdeki aramalar.



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Doğu ve güneydoğuda 2015 tarihinde sözde ‘öz yönetim’ ilan ederek iş makineleri ile hendek kazan terör örgütü PKK/KCK üyesi 13 terörist, İstanbul’da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK’nın üst yapılanması KCK ve gençlik yapılanması DGH’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 örgüt üyesinin yakalanması için 6 Haziran’da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, bölücü terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla aranan 14 PKK’lı yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgularının ardından önceki gün adliyeye sevk edilen 14 PKK üyesinden 13’ü ‘terör örgütü üyeliğinden’ tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.Tutuklanan PKK üyelerinden bazılarının, sözde ‘öz yönetim’ gerekçesi ile 2015 yılında Şırnak’ın Cizre ve Diyarbakır’ın Sur ilçelerinde hendek kazıp polis ve askerle çatıştıkları, kazdıkları çukurlara bomba tuzaklayıp saldırı tasarladıkları ve İstanbul’a da yasa dışı eylem ve faaliyette bulunmak üzere gönderildikleri ileri sürülüyor. Tutuklananlar arasındaki 1 PKK’lının ise örgütün dağ kadrosundan eğitim alıp kente sızdığı ve saldırı hazırlığındayken yakalandığı öğrenildi. (SK-EY

