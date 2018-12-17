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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cizre ve Silopi’de tır ve çekicilerden 260 bin TL’lik hırsızlık yapan 2 şahıs tutuklandı Haberi

Cizre ve Silopi’de tır ve çekicilerden 260 bin TL’lik hırsızlık yapan 2 şahıs tutuklandı Haberi

Şüphelilerin zırhlı araçla emniyete getirilmesi

Zırhlı Araç Savcılık Sorgusu Emniyet Müdürlüğü Hırsız Avcılık 

-şüphelilerin zırhlı araçtan indirilip emniyete girişi
-şüphelilerin emniyetten çıkışı
-şüphelilerin araca bindirilmesi
-zırhlı aracın emniyetten çıkışı
-şüphelilerin emniyet müdürlüğü ek binasından çıkışı
-şüphelilerin adliyeye götürülüşü

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde tır ve çekici araçlarının elektronik beyinlerini çalan 2 hırsız, Cizre Asayiş Büro ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Cizre ve Silopi ilçelerinde park halindeki tır ve çekicilerin 260 bin TL değerindeki elektronik beyinleri sökülerek çalındı. Cizre Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmada, Cizre’den 7, Silopi ilçesinden de 19 adet elektronik beynin çalınarak Gaziantep ve çevre illerde satıldığı tespit edildi. Şahısların, Ahmet T. (29) ve Sedat A. (23) olduğunu da belirleyen polis, gerçekleştirdiği operasyonla hırsızları kıskıvrak yakaladı. Cizre Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde ifadesi alınan Ahmet T. ve Sedat A. adliyeye sevk edildi. Adliyedeki savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebi ile mahkeme sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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