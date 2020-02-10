Cizre-Nusaybin uluslararası karayolu kar nedeni ile ulaşıma kapandı

-araçlarının önünde bekleyen sürücüler

-sürücülerle rop.

-sürücülere puaça dağıtan gençler

-araç kuyruğundan detaylar

-Uzayan araç kuyruğu ve tıkanan yol

-diğer detaylar



( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Asya’yı Avrupa’ya bağlayan ve günde binlerce aracın geçtiği Cizre-Nusaybin uluslararası karayolu yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşıma kapandı. Çok sayıda sürücü yollarda mahsur kaldı. Cizre’de dün gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gece yarısından itibaren etkisini sürdüren kar nedeni ile günde binlerce aracın geçtiği Cizre-Nusaybin karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Kar nedeni ile yüzlerce araç ve sürücüleri yollarda mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücülere çevre köylerden ve evleri yola yakın olan vatandaşlar tarafından çay, poğaça, simit ve yemek ikram edildi. Cizre çıkışında önlem alan polis ekipleri, kar lastikleri ve zinciri olmayan araçların geçişine izin vermiyor. Özellikle Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yapan tır kuyruğunun Cizre-Silopi karayolunun 10. kilometresine kadar ulaştığı öğrenildi.



loading...