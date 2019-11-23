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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cizre’deki narkotik operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Cizre’deki narkotik operasyonunda 5 kişi tutuklandı

şüphelileri taiıyan araçların emniyete gelişi

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Narkotik Operasyonu 

-zanlıların araçtan indirilmesi
-zanlıların emniyete götürülüşü
-zanlıların emniyetten çıkarılışı
-ele geçirilen uyuşturucu madde ve diğer malzemeler
-zanlıların hastaneye getirilişi
-zanlıların hastaneden çıkarılışı

( ŞIRNAK ) - ŞIRNAK

- Şırnak’ın Cizre ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 sokak torbacısı sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cizre’de son bir ayda ilçe genelinde uyuşturucu denetimi yaparak zehir tacirlerine göz açtırmayan Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uzun süreli takiplerinin sonucu gözaltına alınan 5 zehir taciri daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cizre’de uyuşturucu kullanımı ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uzun bir süreden bu yana takip ettikleri sokak torbacılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyona uyuşturucuya duyarlı Narkotik Köpeği Tina’da katıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda Ramazan M., Ali M., Ömer K., Turgay E. ve Sadun A. gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda toplamda 14,17 gram eroin maddesi, 9,81 gram metamfetamin maddesi, 141 adet suboxone hap, 1 adet hassas terazi ve 555 TL suç unsuru satışından temin edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan M., Ali M., Ömer K., Turgay E. ve Sadun A. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AY-AKK-Y)
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