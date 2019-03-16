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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cizre'de 'yap ama bozma' etkinliği - ŞIRNAK

Cizre'de 'yap ama bozma' etkinliği - ŞIRNAK

Cizre'de "yap ama bozma" etkinliği - ŞIRNAK - Cizre'de "yap ama bozma" etkinliği - Cizre Fen Lisesi okul detayı - Spor salonunda yarışma detayları - Pazıl yapan öğrenciler - Kızılay proje koordinatörü Kamile Canbay'ın konuşması - Kızılay Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yıldırım'ın konuşması - Öğrenci Evin Öncel'in konuşmasıCizre'de "Yap ama bozma" etkinliği - Şırnak 'ın Cizre ilçesinde Türk Kızılay öncülüğünde kentin tarihi ve değerlerini tanıtmak amacıyla 600 öğrencinin katılımıyla "Yap ama bozma" etkinliği düzenlendi - Etkinlik kapsamındaki yarışmada öğrenciler kentin tarihi yerlerinin pazıllarını yaptıŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın Cizre ilçesinde Türk Kızılay, İlçe Milli Eğitim ve Hamilik Okulu Vakfı iş birliğiyle "Yap ama bozma" etkinliği düzenlendi.
Cizre Fen Lisesi spor salonundaki etkinlikte, 600 lise öğrencisi Kırmızı Medrese ve Mem - u Zin pazıllarını 30 dakika içinde yapmaya çalıştı. Bireysel ve takım halinde düzenlenen iki kategorideki yarışmada, dereceye giren ilk üç öğrenciye para ödülü verildi.
Kızılay Genel Müdürlüğü Proje Koordinatörü Kamile Canbay, yarışmanın Cizre'de ilk kez düzenlendiğini, bunu her yıl yapmak istediklerini belirtti.
Etkinliği "Yap ama bozma" olarak sembolleştirmek istediklerini kaydeden Canbay, şunları kaydetti:"İsmi kurgularken Cizre gerçeklerine ve ülkemizin güzelliğine konsantre olmaya çalıştık. Bozmak kolay yapmak zordur. İlerlemek için sürekli yapmak lazım. O yüzden de biz 'Yap ama bozma' dedik. Sevgi birleştiren bir şey ve bir sevgi bin sevgiyi getirir. Sonra da gelse bile o bin sevgi o bir sevginin kapısını açar. Bugün bu yarışma ile yüzlerce genci bir araya getirdik. İnşallah bundan sonra da Cizre merkezinde bütün bölgeyi ve ülkeyi içine alacak şekilde halkayı genişleterek ilerleyecek."Kızılay Cizre Şube Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yıldırım da 14 liseden yaklaşık 600 öğrencinin katıldığı 2 kategoride oluşan 70'lik ve 150 parçadan oluşan pazıl yarışmasındaki amaçlarının ilçenin temel değerlerini Türkiye'ye tanıtmak olduğunu söyledi.

İlk kez düzenledikleri yarışmayı her yıl genişletmek istediklerini ifade eden Yıldırım, "Yarışmada dereceye giren öğrencilerden birinciye 800, ikinciye 700 ve üçüncüye 600 lira ödülümüz olacak." dedi.
Cizre Kızılay Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Elif Tüzün de Cizre'nin tarihi geçmişinin Hz. Nuh Tufanı'na kadar gittiğini belirterek, amaçlarının öğrencilere tarihi ve kültür bilincini yansıtmak olduğunu söyledi.

Yarışmada, pazılları 9 dakikada tamamlayarak birinci olan Cizre Mehmet Akif Ersoy Lisesi 9. sınıf öğrencisi Evin Öncel, yarışmada ilçenin tarihi önemi olan Kırmızı Medrese'nin parçalarını birleştirip birinci olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Daha sonra yarışmada dereceye giren ilk üç öğrenciye para ödülü verildi.

Para Ödülü Lise Öğrencisi Koordinat Lise Öğrenci Öğrenciler 

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