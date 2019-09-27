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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Cizre’de yakıt deposu patlayan tırın sürücüsü ağır yaralandı

Cizre’de yakıt deposu patlayan tırın sürücüsü ağır yaralandı

Olay yerinden genel detaylar

Silahlı Kavga Alacak Verecek Meselesi Kıraathane Yakıt Deposu Polis Ekipleri 

-yanan tır ve tırı söndürmeye çalışan itfaiye erleri
-olay yerinden detaylar
-çevredeki kalabalık
-aracın söndürülmesi
-olay yerindeki itfaiye ve ambulanslar
-diğer detaylar

( ŞIRNAK ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da akraba iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.Olay, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 459. Sokak girişinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre akraba iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların silahla birbirlerine rastgele ateş etmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri bölgede çevre güvenliğini aldıktan sonra incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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