Cizre'de uyuşturucu denetimi - ŞIRNAK Haberi

- Polisin Üst araması yapması - Polislerin tenha yerleri dolaşması - Polisin üst araması ve kimlik sorgusu yapmasından detay - Polisin Cizre Surlarına çıkması - Polisin Sur’un üstündeki gençlerin üstünü araması - Polisin İç kaledeki tenha yerlere girip arama tarama yapması - Polisin vatandaşları bilgilendirmesi - Vatandaşların uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirmesi - Polisin gençleri bilgilendirip sohbet etmesi - Şırnak 'ın Cizre ilçesinde polis, İç Kale'deki surlarda ve Dicle Nehri kenarındaki parklarda uyuşturucu denetimi yaparak vatandaşları uyuşturucu konusunda bilgilendirdiŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın Cizre ilçesinde polis, İç Kale'deki surlarda ve Dicle Nehri kenarındaki parklarda uyuşturucu denetimi yaparak halkı uyuşturucu konusunda bilgilendirdi.Cizre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğine bağlı ekipler, İç Kale'deki surlar ve Dicle Nehri kenarındaki parklarda uyuşturucu denetimi yaptı.Özellikle gençlere uyuşturucunun zararları hakkında bilgi veren polisler, vatandaşlardan çevrelerinde gördükleri uyuşturucu satıcılarını ya da başka herhangi bir konuda duydukları rahatsızlıkları kendilerine ve 155 Polis İmdat hattına iletmelerini istedi.Polisin yaptığı uygulamaya vatandaşlar da destek verdi.Vatandaşlardan 65 yaşındaki Cihan Fursa, uyuşturucu denetiminin daha sık yapılması gerektiğini belirterek, "Hepimizin geleceği gençlerimizdir. Gençleri bataklıktan kurtarmak insanlığın en önemli görevdir. Bir insanın canını kurtarmak, bir insanı bataklıktan kurtarıp topluma kazandırmak kadar güzel bir şey olur mu? Onun için yapılan bu uygulamaya destek veriyor ve bu tür uygulamaların artarak devam etmesini istiyorum." dedi. Mahmut Elger ise gençlerin bu bataklığa düşmemesi ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması için polisin yaptığı uygulamaya destek verdiklerini dile getirdi.Murat Tuna da gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya ve onları bu bataklıktan kurtarmaya çalışan polislere teşekkür ederek, bu tür uygulamaların artarak devam etmesini diledi.