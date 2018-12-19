Cizre'de Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde hastalar sergi açtı

-Sergilenen ürünlerden detay

-Sergideki stantları gezen davetliler

-Sergideki kalabalık

-Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan'ın konuşması

-Şırnak İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük'ün konuşması

-Kurdele kesimi

-Davetlilerin stantları gezip bilgi alması



( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) tedavi gören hastaların yapmış oldukları ahşap boyama, süsleme, seramik, karakalem resim, yağlı boya tablo eserleri sergiye açıldı. Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi TRSM’de tedavi gören ve el uğraşısı terapisi uygulanan hastaların hazırladığı ürünler hastane stant alanında düzenlenen sergi ile görücüye çıktı. Sergiye Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Şırnak İl Sağlık Müdürü İsmail Başı Büyük, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Halil Yaşar Güler, İş Adamı Süleyman Çağlı, kurum amirleri, STK temsilcileri ve hastane personeli katıldı.

Serginin açılışında konuşan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, “Hastanemizde geçen yıl birincisi düzenlenen serginin ikincisi tertipleniyor. Danışmanlarımızın hastane personelleri ile birlikte yapmış olduğu el emeği, göz nuru ürünlerini bugün hep beraber göreceğiz. Onları tebrik ediyoruz böyle sosyal bir etkinlik düzenledikleri için ve onların da toplum hayatına katılımlarını sağladıkları için ve Sergimiz hayırlı olsun” dedi.

Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük ise, “Burada göreceğiniz şeyler aslında sağlık bakımından Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin ne kadar önemli olduğunu kişilerin topluma ne kadar güzel işler çıkardığını ve topluma kazandırıldığının göstergesi olacak. Bu anlamda da Hastane Başhekimimize ve idari kadroya çok teşekkür ediyoruz böyle güzel hizmetlerin sunulmasında emek verdikleri için. Danışmanlarımızı da yapmış oldukları bu güzel eserlerden dolayı tebrik eder, sergimizin hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi ve Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Hidayetullah Erzen, “Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizde bulunan hastalarımıza uygulanan terapi ve tedavi uygulamaları ile hastaları topluma kazandırmak, kendi ihtiyaçlarını ve gün içinde yapacakları işleri yerine getirebilecek hale getirmeye çalışıyoruz. Ağır psiko-sosyal bozukluğu olan hastalara toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde tedavi ve terapi hizmetleri veriyoruz” ifadelerinde bulundu. Stantları gezen Kaymakam Faik Arıcan TRSM çalışanları ile sohbet edip sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı. Cizre Devlet Hastanesinde açılan sergide emekleri olanlara Şırnak İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük ve protokol üyeleri tarafından plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

