Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Cizre’de TEM, Narkotik ve KOM Ekiplerinin ortak denetimi

Cizre’de TEM, Narkotik ve KOM Ekiplerinin ortak denetimi

denetimin yapıldığı caddeden genel görüntü

Eğitimli Köpek Uyuşturucu Madde Güvenlik Güçleri Terör Örgütü Terör Yandaşları 

-güvenlik önlemleri
-denetimden detaylar
-polisin üst ve araçlarda arama yapması
-diğer detaylar

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütüne yönelik faaliyetlerde bulunan,uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri TEM, Narkotik ve Kom Ekiplerinin ortak çalışması ile beş ayrı noktada denetim yapıldı. Cizre’de terör faaliyetlerinde bulunan, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri 205 polis ile Yafes Bulvarı, Park Caddesi, Botaş Caddesi, Nusaybin Bulvarı ve Üzüm sokakta kendi konuları üzerinde denetim yaptı. Polislere, vatandaşlar da destek verdi. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele,Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Yafes Bulvarı, Park Caddesi, Botaş Caddesi, Nusaybin Bulvarı ve Üzüm sokakta 205 polis ve eğitimli köpeklerle uyuşturucu ve bomba denetimi yaptı. Yoldan geçen araçları durdurup uyuşturucu ve kaçakçılık denetimi yapan ekipler hem üst araması yaptı hem de araçları büyük bir titizlikle incelediler. Durdurdukları araçlarda bulunan Vatandaşlara ve gençlere terörün ve uyuşturucunun zararları hakkında bilgi veren güvenlik güçleri, vatandaşlardan çevrelerinde gördükleri terör yandaşları ve uyuşturucu satıcılarını ya da başka herhangi bir konuda duydukları rahatsızlıkları kendilerine ve 155 polis ihbar hattına iletmelerini istedi. Cizreli vatandaşlar ise yapılan denetimden dolayı polislere teşekkür ederek, uygulamaların sıklıkla yapılmasını istedi.
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı