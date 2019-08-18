Cizre’de TEM, Narkotik ve KOM Ekiplerinin ortak denetimi

-güvenlik önlemleri

-denetimden detaylar

-polisin üst ve araçlarda arama yapması

-diğer detaylar



( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütüne yönelik faaliyetlerde bulunan,uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri TEM, Narkotik ve Kom Ekiplerinin ortak çalışması ile beş ayrı noktada denetim yapıldı. Cizre’de terör faaliyetlerinde bulunan, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri 205 polis ile Yafes Bulvarı, Park Caddesi, Botaş Caddesi, Nusaybin Bulvarı ve Üzüm sokakta kendi konuları üzerinde denetim yaptı. Polislere, vatandaşlar da destek verdi. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele,Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Yafes Bulvarı, Park Caddesi, Botaş Caddesi, Nusaybin Bulvarı ve Üzüm sokakta 205 polis ve eğitimli köpeklerle uyuşturucu ve bomba denetimi yaptı. Yoldan geçen araçları durdurup uyuşturucu ve kaçakçılık denetimi yapan ekipler hem üst araması yaptı hem de araçları büyük bir titizlikle incelediler. Durdurdukları araçlarda bulunan Vatandaşlara ve gençlere terörün ve uyuşturucunun zararları hakkında bilgi veren güvenlik güçleri, vatandaşlardan çevrelerinde gördükleri terör yandaşları ve uyuşturucu satıcılarını ya da başka herhangi bir konuda duydukları rahatsızlıkları kendilerine ve 155 polis ihbar hattına iletmelerini istedi. Cizreli vatandaşlar ise yapılan denetimden dolayı polislere teşekkür ederek, uygulamaların sıklıkla yapılmasını istedi.

