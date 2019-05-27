Cizre’de okul dışarıda günü etkinliği

-Oyun oynayan çocuklar

-Velilerin çocukları ile balon patlatmaca oynaması

-Etkinlikte oyun oynayan veliler

-Velilerin oynadıkları oyunları izleyen çocuklar

-Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım’ın konuşması

-Zübeyde Hanım Anaokulu Öğretmeni Çiler Hastürk’ün konuşması

-Zübeyde Hanım Anaokulu Öğretmeni Melahat Özcan’ın konuşması



( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Şırnak’ın Cizre ilçesinde okul dışarıda günü etkinlikleri kapsamında ana sınıfı öğrencileri velileri ile birlikte açık havada hem oynadı hem de öğrendi. Okul dışarıda ve Dünya Oyun Oynama Günü etkinlikleri kapsamında okul öncesi eğitim kurumlarının 23-29 Mayıs tarihleri arası açık havada ders işleme çağrısı ile birlikte Cizre Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri ve velilerinin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Atatürk Parkı’nda düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenci velileri çocukları ile birlikte çeşitli oyunlar oynadı. Okulum dışarıda ve oyun oynama etkinliğini çok güzel ve coşkulu bir şekilde icra ettiklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım, “Günümüzde teknoloji bağımlılığı diye tabir edilen bir hastalık var ve hepimiz bu teknolojinin kurbanı olmuş durumdayız. Milli Eğitim Bakanlığı büyüklerin de çocuklar gibi oynayabileceğini bize gösterdi. Hocalarımızda bu uygulamayı hayata geçirdiler. Dolayısıyla bunun burada kalmaması lazım. Evde çocuğumuzla zaman geçirip babalarımız ve annelerimiz çocukları ile oyun oynamaları gerekiyor. Yani çocuğumuzun bir gömleğinin ütüsüz olması çocuğumuzla daha az ilgilenmemize sebep oluyorsa gömlek ütüsüz olsun ama çocuğumuzla ilgilenelim. Çocuğumuzu yetiştirelim çünkü hepimiz çocuklarımız için varız ve çocuklarımız için uğraşıyoruz. Bu yaştaki çocukların en büyük hakkı oyun oynamaktır ve bunun içinde de en güzeli annesi ve babası ile oyun oynamaktır” dedi.

Veliler etkinlikte çocukları ile doyasıya eğlendi Cizre Zübeyde Hanım Anaokulu öğretmeni Çiler Hastürk ise, Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlatmış olduğu okul dışarıda etkinliğinde velilerin de katılımı ile gerçekleştirdiklerini söyledi.



Hastürk, “Öğrencilerimiz velileri ile birlikte çok eğlendi ve bu etkinlik kapsamında yağ satarım bal satarım, sandalye kapmaca, balon patlatmaca, su taşıma, balonla bardak taşıma yarışmaları yaptık. Bu yarışmada velilerimiz aktif bir rol oynadılar, çocukları ile birlikte yarıştılar ve çocukları ile çok eğlendiler. Bu anlamda da Milli Eğitim Bakanlığımızın böyle bir etkinliğin hayata geçmesini sağladığı için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cizre Zübeyde Hanım Anaokulu öğretmenlerinden Melahat Özcan da, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hayata geçirdiği okul dışarıda etkinliğini Zübeyde Hanım Anaokulu olarak Atatürk Parkı’nda gerçekleştirdiklerini söyledi.



Özcan, “Etkinliğimiz çok güzel geçti velilerimizde aktif bir şekilde katıldılar. Bu etkinliğin amacı velilerimizin ilerleyen teknolojiden dolayı velilerimizin telefonlardan uzaklaşmalarını sağlayıp çocukları ile iç içe yaşayıp ilgilenmelerini sağlamaktır. Bu etkinlikle birlikte amacımıza ulaştığımızı sanıyorum ve bunun devam etmesini amaç edindik umarım önümüzdeki yıllarda da okul dışarıda etkinliğini Zübeyde Ana Okulu olarak gerçekleştiririz” şeklinde konuştu.



