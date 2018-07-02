Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cizre’de Dicle Nehrine Giren 2 Çocuk Boğuldu

Cizre’de Dicle Nehrine Giren 2 Çocuk Boğuldu

Nehir Kenarındaki Kalabalıktan detaylar

Hava Sıcaklığı Hastane Alabalık İtfaiye Eri Sağlık Ekipleri 

-Oksijen tüpü ile nehir kıyısına inen itfaiye eri
-Kaymakam Faik Arıcan’ın çalışmaları takip etmesi(Beyaz gömlekli kır saçlı)
-Ağıt yakan kadın
-Vatandaşların suda kaybolan çocukları araması
-Vatandaşların yaptığı çalışmadan detaylar
-Çevredeki kalabalık
-Kurtarma çalışmalarını izleyen vatandaşlar
-Kurtarma çalışmaları
-Dalgıçların cesedi nehir kıyısına getirmesi
-Cesedin Cenaze Torbasını konulması
-Cenazenin ambulansa taşınması
-Ambulansın olay yerinden ayrılması
-Sinir krizi geçiren kadın

( ŞIRNAK )- Serinlemek isterken Hayatlarını kaybettiler- Dicle Nerine serinlemek için giren 2 çocuğun cansız bedenleri çıkarıldı ŞIRNAK

- Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 13 yaşındaki Baran Haykır ve akrabası 13 yaşındaki Roşat Noyan, boğularak yaşamlarını yitirdi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde serinlemek için Dicle Nehrine giren ve akraba oldukları öğrenilen iki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Yaz aylarında hava sıcaklığının 55 dereceyi bulduğu ve yüzme havuzlarının olmadığı Şırnak’ın Cizre ilçesinde serinlemek için Yafes Mahallesi Atatürk Parkının yanından geçen Dicle Nehrine giren iki 13 yaşlarındaki Baran Haykır ve Roşat Noyan isimli çocuklar vatandaşların gözü önünde akıntıya kapılarak suda kayboldu.Çocukların suda kaybolduğunu gören bazı vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirirken bazı vatandaşlarda çocukları kurtarmak için hemen nehre atladı. -Vatandaşların çabası çocukları kurtarmaya yetmedi Vatandaşların yoğunlukta olduğu Atatürk Parkı mevkiinde yaşanan olayda vatandaşlar ve mahalle sakinleri çocukları kurtarmak için seferber oldu ancak vatandaşların çabaları sonuç vermeyince olay yerine gelen Cizre Belediyesi Su Altı arama kurtarma Dalgıç ekibi çocukları bulmak için çalışmalara başladı.
-Kaymakam Arıcan vatandaşlarla birlikte çalışmaları yerinde takip etti Yaşanan üzücü olayın ardından mahalle sakinlerinin akın ettiği Dicle Nehri Kenarına gelen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan,olayla ilgili görevlilerden bilgi aldıktan sonra çalışmaları yerinde takip etti.Dalgıç ekipleri ve vatandaşların çocukları kurtarmak için seferber olduğu kurtarma çalışmalarında bazı vatandaşlar fenalık geçirip hastaneye kaldırıldı. -Dalgıç ekibi Çocukların Cansız bedenini çıkardı Cizre Belediyesi Su Altı arama kurtarma Dalgıç ekibi Serinlemek için girdikleri suda kaybolan yaşındaki Baran Haykır ve akrabası 13 yaşındaki Roşat Noyan’ın cesedini bir saatlik çalışma ile çıkardı.Küçük çocukların cenazeleri olay yerinde bulunan ambulanslarla otopsi için Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.Cenazelerin sudan çıkarıldığı sırada bazı kadınlar sinir krizi geçirdi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı