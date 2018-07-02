Cizre’de Dicle Nehrine Giren 2 Çocuk Boğuldu

-Oksijen tüpü ile nehir kıyısına inen itfaiye eri

-Kaymakam Faik Arıcan’ın çalışmaları takip etmesi(Beyaz gömlekli kır saçlı)

-Ağıt yakan kadın

-Vatandaşların suda kaybolan çocukları araması

-Vatandaşların yaptığı çalışmadan detaylar

-Çevredeki kalabalık

-Kurtarma çalışmalarını izleyen vatandaşlar

-Kurtarma çalışmaları

-Dalgıçların cesedi nehir kıyısına getirmesi

-Cesedin Cenaze Torbasını konulması

-Cenazenin ambulansa taşınması

-Ambulansın olay yerinden ayrılması

-Sinir krizi geçiren kadın



( ŞIRNAK )- Serinlemek isterken Hayatlarını kaybettiler- Dicle Nerine serinlemek için giren 2 çocuğun cansız bedenleri çıkarıldı ŞIRNAK



- Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 13 yaşındaki Baran Haykır ve akrabası 13 yaşındaki Roşat Noyan, boğularak yaşamlarını yitirdi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde serinlemek için Dicle Nehrine giren ve akraba oldukları öğrenilen iki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Yaz aylarında hava sıcaklığının 55 dereceyi bulduğu ve yüzme havuzlarının olmadığı Şırnak’ın Cizre ilçesinde serinlemek için Yafes Mahallesi Atatürk Parkının yanından geçen Dicle Nehrine giren iki 13 yaşlarındaki Baran Haykır ve Roşat Noyan isimli çocuklar vatandaşların gözü önünde akıntıya kapılarak suda kayboldu.Çocukların suda kaybolduğunu gören bazı vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirirken bazı vatandaşlarda çocukları kurtarmak için hemen nehre atladı. -Vatandaşların çabası çocukları kurtarmaya yetmedi Vatandaşların yoğunlukta olduğu Atatürk Parkı mevkiinde yaşanan olayda vatandaşlar ve mahalle sakinleri çocukları kurtarmak için seferber oldu ancak vatandaşların çabaları sonuç vermeyince olay yerine gelen Cizre Belediyesi Su Altı arama kurtarma Dalgıç ekibi çocukları bulmak için çalışmalara başladı.

-Kaymakam Arıcan vatandaşlarla birlikte çalışmaları yerinde takip etti Yaşanan üzücü olayın ardından mahalle sakinlerinin akın ettiği Dicle Nehri Kenarına gelen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan,olayla ilgili görevlilerden bilgi aldıktan sonra çalışmaları yerinde takip etti.Dalgıç ekipleri ve vatandaşların çocukları kurtarmak için seferber olduğu kurtarma çalışmalarında bazı vatandaşlar fenalık geçirip hastaneye kaldırıldı. -Dalgıç ekibi Çocukların Cansız bedenini çıkardı Cizre Belediyesi Su Altı arama kurtarma Dalgıç ekibi Serinlemek için girdikleri suda kaybolan yaşındaki Baran Haykır ve akrabası 13 yaşındaki Roşat Noyan’ın cesedini bir saatlik çalışma ile çıkardı.Küçük çocukların cenazeleri olay yerinde bulunan ambulanslarla otopsi için Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.Cenazelerin sudan çıkarıldığı sırada bazı kadınlar sinir krizi geçirdi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

