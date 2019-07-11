Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cizre’de devriye gezen mahalle bekçilerine bombalı saldırı kamerada: 3 yaralı

Cizre’de devriye gezen mahalle bekçilerine bombalı saldırı kamerada: 3 yaralı

OLAY YERİNDEKİ ZIRHLI ARAÇLAR

Terörle Mücadele Zırhlı Araçlar Olay Yeri İnceleme Bombalı Saldırı Terör Örgütü 

-AMBULANSIN GELİŞİ
-OLAY YERİNDEKİ GÜVELİK ÖNLEMLERİ
-ALANDAKİ POLİS KALABALIĞI
-OLAY YERİNDEN DETAY
-ZARAR GÖREN ARAÇLAR
-DETAY
-SALDIRI ANI

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Cizre ilçesinde devriye gezen mahalle bekçilerine yönelik gerçekleşen bombalı saldırıda 3 bekçi yaralandı. Nusaybin Caddesi Cumhuriyet Parkı'nda saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda terör örgütü mensupları tarafından çöp kutusuna konulan el yapımı patlayıcı devriye gezen mahalle bekçilerinin geçişi sırasında patladı. Meydana gelen patlamada 3 bekçi yaralanırken, park halinde bulunan bir çok araçta maddi hasar meydana geldi. Yaşanan bombalı saldırının ardından olay yerine zırhlı araçlarla çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda yaralanan 3 bekçi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güvenlik güçleri olay yeri ve çevresinde önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve terörle mücadele ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Polis saldırıyı gerçekleştiren zanlıları yakalamak için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Ceset Parçalarını Topladılar!Ceset Parçalarını Topladılar!
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Şanlıurfa'da gün ağarınca terör dehşeti ortaya çıktıŞanlıurfa'da gün ağarınca terör dehşeti ortaya çıktı
Reina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendiReina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı