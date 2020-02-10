Cizre’de 6 yıl aradan sonra kar yağdı, 7'den 70'e herkes doyasıya eğlendi

-kardan adam yapanlar

-çocuklarıyla birlikte eğlenen vatandaşlar

-çocuklarıyla kardan adam yapan vatandaş

-vatandaşın kar rop.

-karda eğlenen vatandaşlardan detay ve genel detaylar

-köpeği ile birlikte karda eğlenen vatandaş

-vatandaşlarla rop.

-diğer detaylar



( ŞIRNAK ) Cizre’de 6 yıl aradan sonra kar yağdı ŞIRNAK



- Yazın hava sıcaklığının 5o dereceye ulaştığı Şırnak’ın Cizre ilçesinde 6 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. Vatandaşlar parklarda ve sokaklarda kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı. Dün geceden bu yana ilçe genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Cizreli vatandaşlar 6 yıl aradan sonra yağan karın keyfini aileleri ile birlikte parklarda, caddelerde, sokak aralarında kartopu oynayarak çıkardı. Cizre’de uzun bir süre sonra kar yağdığını kaydeden vatandaşlardan Fırat Şen, “Cizre'de çok bir zamandı kar yağmıyordu. Karın yağması çok iyi oldu. Mikropların yok olması konusu da önemli” dedi.

Zeki Dakak ise "Cizre, coğrafi olarak çok alçak bir yerdedir. Yaklaşık 6 senedir Cizre'ye kar yağmıyordu. Bu, çocuklar için tuhaf geldi. Açıkçası uzun bir süredir karın yağmasını bekliyorduk. Cizre'ye karın yağması özellikle çocuklar için sevindirici bir durum” diye konuştu.

Agit Gerem ise uzun bir aradan sonra kar yağmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



Gerem, “Çocuklarımız yağan karın keyfini Dicle Nehri kenarındaki parklarda kardan adam yapıp kartopu oynayarak doyasıya yaşadı. Yağan kar dolayısıyla bir nebze de olsa güzel bir hava hissettirdi” şeklinde konuştu.





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