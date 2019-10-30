Cizre Belediyesine görevlendirme - ŞIRNAK Video

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı - Cizre Kaymakamı Sinanoğlu'nun konuşmasıCizre Belediyesine görevlendirmeŞIRNAK (AA) - Cizre Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, "Kamu kaynakları etkin ve verimli bir şekilde Cizre'nin sorunlarını çözmeye yönelik değerlendirilecektir." dedi. Terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'ın yerine "belediye başkan vekili" olarak görevlendirilen Kaymakam Davut Sinanoğlu, Cizre Fen Lisesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programına katıldı. Sinanoğlu burada yaptığı konuşmada, bugünden itibaren kaymakamlığın yanı sıra belediye başkan vekilliği görevini de yürüteceğini aktararak, şöyle konuştu:"Her iki makamda da 24 saat hizmet anlayışı ile kadim şehrimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Kamu kaynakları etkin ve verimli bir şekilde Cizre'nin sorunlarını çözmeye yönelik değerlendirilecektir."
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