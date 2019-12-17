Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Çizmeli değil 'bereli' kedi - BURSA Haberi

Çizmeli değil 'bereli' kedi - BURSA Haberi

Çizmeli değil "bereli" kedi - BURSA - Bereli kedinin görüntüleri - Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Hidayet Sevinç' ile röportaj - Esnaf ile röportaj - Bursa 'da temizlik işleri görevlisi Hidayet Sevinç'in, beresini bir sokak kedisinin başına taktığı fotoğraf sosyal medya kullanıcılarından ilgi gördü - Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Personeli Sevinç: - "Kedinin üşüdüğünü görünce beremi onun başına taktım. Bu sırada bir arkadaş da fotoğrafımızı çekmiş. Fotoğraf kısa sürede internette yayılmış"BURSA (AA) - Bursa 'da, Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Hidayet Sevinç'in, beresini bir sokak kedisinin başına taktığı fotoğraf sosyal medyada ilgi çekti.Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi Kozahan'da temizlik yapan Sevinç, beresini bir sokak kedisinin başına taktı.Bu anı fotoğraflayanların, sosyal medyada yaptığı paylaşım, kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.Açıklamada ifadelerine yer verilen Sevinç, hayvanseverlerden tebrik mesajları aldığını belirtti.
Bu davranışı eğlenmek ya da fotoğraf çektirmek için yapmadığını kaydeden Sevinç, "O gün hava çok soğuktu. Kedinin üşüdüğünü görünce beremi onun başına taktım. Bu sırada bir arkadaş da fotoğrafımızı çekmiş. Fotoğraf kısa sürede internette yayılmış." değerlendirmesinde bulundu.Sevinç, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:"Hayvanları çok seviyorum. Çalıştığım bölgede birçok sokak kedisi var. Her gün onları seviyorum. Hayvanlar konuşamıyor, ihtiyaçlarını söyleyemiyor. Ben her gün çalıştığım bölgedeki kedileri besliyorum, su veriyorum. Lütfen herkes hayvanları sevsin. Kafasında bere ile kedi çok tatlı görünüyordu. Bu yüzden fotoğrafın internette hızla yayıldığını düşünüyorum. Bence herkes sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalı. Onlar bizim can dostlarımız."

Sosyal Medya Sokak Kedisi Hayvan Sokak Hayvanları 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı