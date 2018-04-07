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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Civciv merakı kuluçka makinesi yaptırdı - ARDAHAN

Civciv merakı kuluçka makinesi yaptırdı - ARDAHAN

- Civciv merakı kuluçka makinesi yaptırdı - Cevat Kaya'nın evinden görüntü - Yumurta ve civcivlerden görüntü - Kuluçka makinesinden görüntü - Kaya ile röportaj - Kaya'nın yumurtaları suda ıslatmasıCivciv merakı kuluçka makinesi yaptırdı - Ardahan 'ın Göle ilçesinde tavukçuluğa merakı olan Cevat Kaya, evinde yaptığı kuluçka makinesiyle civciv üretiyor - Üretici Kaya:"İki amacım vardı, biri çevrede örnek olmak, insanları teşvik etmek, diğeri işin ticaretini yapmaktı. İkisinde de başarı elde ettim. Civciv sayısı arttıkça bu işin ticaretini de yapacağım" - Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ağtürk:"Vatandaşımız güzel ve örnek alınması gereken iş yapmış. Biz de müdürlük olarak bu işi daha verimli ve sağlıklı şekilde yapması için gereken desteği vermeye hazırız"ARDAHAN (AA) - Ardahan 'ın Göle ilçesine bağlı bir köyde yaşayan Cevat Kaya, evindeki malzemelerden yaptığı kuluçka makinesiyle civciv üretmeye başladı.
Kuzupınarı köyünde oturan ve tavukçuluğa merakı olan Kaya, bir süre önce, evinde kullandığı şeffaf plastikten yapılan gıda muhafaza kabı ile kuluçka makinesi yapmaya karar verdi.Gıda muhafaza kapları, sıcaklık için ampul, sıcaklığı eşit dağıtan aspiratör ve sıcaklık ile nemi ayarlayan elektronik cihazları bir araya getirerek kuluçka makinesi yapan Kaya, yumurtalardan civciv çıkınca daha fazla üretim yapmak için makine sayısını üçe çıkardı.Cevat Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, hedefini büyütmeyi planladığını söyledi.

Kaya, "Yaptığım kuluçka makinelerimden gayet güzel verim almaya başladım. İlk olarak 7 yumurtadan 5 civciv elde ettim, ardından sayı arttı. Şu an yaklaşık 75 yumurta kuluçkada. Çalışmamın başarılı olması, beni motive etti. Bundan sonra hindi ve kaz yumurtasından civciv elde etmeyi deneyeceğim." dedi.
Civciv üretirken elektrik kesintisi dışında sıkıntısının olmadığını belirten Kaya, bu soruna karşı jeneratör almayı planladığını ifade etti.
- Üretim artınca civcivleri satıp para kazanacak Ardahan 'da ilk kez kendisinin böyle bir makine yaptığını dile getiren Kaya, "Çok şükür bu icat ettiğim makine ile gerekli randımanı aldım. İki amacım vardı, biri çevrede örnek olmak, insanları teşvik etmek, diğeri işin ticaretini yapmaktı, ikisinde de başarı elde ettim. Civciv sayısı attıkça bu işin ticaretini de yapacağım." diye konuştu.
Kaya, kuluçka makinesindeki sıcaklığı dengelemek için günde iki kez yumurtaların yerlerini değiştirdiğini, nemi yeterli olmayan yumurtaları da bir kap içindeki suda ıslatıp nem sorununu giderdiğini aktardı.Yeni çıkan civcivleri evdeki sobanın yakınında muhafaza ettiğini anlatan Kaya, kuluçka makinesinden sonuç almanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını kaydetti.
Ardahan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ertan Ağtürk de Kaya'yı tebrik ettiklerini belirterek, "Vatandaşımız güzel ve örnek alınması gereken iş yapmış. Biz de müdürlük olarak bu işi daha verimli ve sağlıklı şekilde yapması için gereken desteği vermeye hazırız." dedi.

Yumurta Kuluçka Makinesi Kaz Yumurtası Muhabir Elektrik Kesintisi 

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