Çitler kalktı, doğal yaşam geri geldi

Güney Afrika'nın orta kesiminde yer alan geniş çiftliğin çitlerle çevrili olması doğal yaşamı tehdit eder hale gelmişti. Çobanlığa Dönüş Biyoçeşitlilik programı kapsamında dikenli tellerin kaldırılmasıyla vahşi yaşam ve bitki örtüsü yine eski haline dönmeye başladı. Çiftlikte de işler yolunda. Geçen yıldan beri bin 800 kuzu doğdu.
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