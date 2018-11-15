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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çırpıcı Millet Bahçesi açılıyor - İSTANBUL

Çırpıcı Millet Bahçesi açılıyor - İSTANBUL

- Kayaşehir Millet Bahçesi'nden drone görüntüleriİSTANBUL (AA) - Hafta sonu 5 millet bahçesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılacak. Toplam 465 bin metrekarelik alanda 6 etaptan oluşan Zeytinburnu'ndaki Çırpıcı Millet Bahçesi projesinin tamamlanan 4 etabı açılacak. 233 bin 600 metrekarelik alanı tamamlanan millet bahçesinin beşinci etabının projesi çalışılıyor, altıncı etapta kamulaştırmalar olacak. Millet bahçesine toplam 3 bin 661 ağaç, 93 bin 148 çalı, 53 bin 555 yer örtücü, 124 bin 121 gül, bin 700 sarmaşık dikildi.

Sarmaşık Kamulaştırma 

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