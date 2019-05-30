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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cirit: 'Önceliğimiz doğru karar verebilmek, kılık kıyafet değil' - ANKARA

Cirit: 'Önceliğimiz doğru karar verebilmek, kılık kıyafet değil' - ANKARA

Cirit: "Önceliğimiz doğru karar verebilmek, kılık kıyafet değil" - ANKARA - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in konuşması"Önceliğimiz doğru karar verebilmek, kılık kıyafet değil" - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit: - "(İstanbul'da duruşma sırasında avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim) Öncelikli işimiz doğru, adil karar verebilmektir, kılık kıyafet meselesi değildir" - "Bu kılık kıyafet meselesinden ülkemiz geçmiş dönemlerde de çok çekti, yanlışlar yapıldı. Bunu da yanlış olarak görüyorum"ANKARA (AA) - AYLİN SIRIKLI DAL / KEMAL KARADAĞ - Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi Hakimi Mehmet Yoylu'nun duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki göstermesine ilişkin, "Öncelikli işimiz doğru, adil karar verebilmektir, kılık kıyafet meselesi değildir. Bu kılık kıyafet meselesinden ülkemiz geçmiş dönemlerde de çok çekti, yanlışlar yapıldı. Bunu da yanlış olarak görüyorum." dedi.
Cirit, makamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Anadolu Adliyesi duruşma salonunda yaşananların, gerçekten yanlış ve üzücü olduğunu, hakimlerin önlerindeki işe bakmaları gerektiğini belirtti.
Hakimin, önündeki dosyaları en doğru şekilde sonuçlandırmakla mükellef olduğunu vurgulayan Cirit, "Avukatın kılığıyla kıyafetiyle uğraşmaktansa kendi önündeki işine, dosyasına bakması, ona göre karar vermesi gerekir. Bizim öncelikli işimiz doğru, adil karar verebilmektir, kılık kıyafet meselesi değildir. Bu kılık kıyafet meselesinden ülkemiz geçmiş dönemlerde de çok çekti, yanlışlar yapıldı. Bunu da yanlış olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Duruşma Salonu Kılık Kıyafet Muhabir 

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