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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Çırçır fabrikasında korkutan yangın

Çırçır fabrikasında korkutan yangın

Fabrikadan görüntü

Çırçır Fabrikası Fabrika Trol 

-ekiplerin müdahalesinden görüntü
-dumanların yükselmesi
-detaylar

( ŞANLIURFA -1)- Tonlarca pamuk kül oldu ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da bir çırçır fabrikasında çıkan yangında tonlarca pamuk kül oldu. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa - Mardin Karayolu'nun 10. kilometresinde bulunan Casım Yıldız’a ait çırçır fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Alevlere teslim olan fabrikada balyalar şeklindeki preslenmiş tonlarca pamuk kül oldu. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat sonra yangını kontrol Altına aldı. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken bir yandan da iş makineleri ile yanmamış pamukların tahliyesi yapılıyor. Yangına ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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