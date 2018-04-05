Cips hırsızı kargaya 'korkuluklu' önlem İzle

-Cipsler için önlem alınırken kargaların gezmesi

-Asılan korkuluk

-iş yeri sahibinin korkuluğun koluna karton takması

-Muhittin Yıldız ile röp

-Erkan Değirmenci ile röp

-Ağaçta ve yerde gezinen kargalar

-Genel



( BİNGÖL ) Cips hırsızı kargaya "korkuluklu" önlem BİNGÖL



- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kargaların cips çalmasından bıkan market sahibi, son olarak "Korkulukla" önlem aldı. Marketin önünde duran korkuluk görenleri de şaşırttı. Baharla birlikte ilçede merkezinde çoğalan kargalar, Yusuf Batur'a ait marketin önündeki cips paketlerini götürmeye başladı.

Her fırsatta cips paketlerini alan kargalar nedeniyle sıkıntı çeken Batur, ilk önce rafların etrafını kartonlarla kapatarak önlem aldı. Ancak bu önlemde işe yaramadı. Bunun üzerine bir korkuluk hazırlayan market sahibi, korkuluğu cipslerin önüne asarak kargalardan kurtulmaya çalıştı. Korkuluk, market önünde ilginç bir görüntü oluştururken, vatandaşlarda meraklı bakışlarla izledi. Kayseri'den Karlıova'ya misafirliğe gelen Muhittin Yıldız, market sahibinin iyi bir yöntem bulduğunu, kendilerinin aynı yöntemi tarlada karpuzları korumak için yaptığını söyledi.



Esnaflardan Erkan Değirmenci ise," Komşu esnafımızın cipslerini kargalar götürüyordu. Cipslerin bulunduğu yeri kapattı yine de çözüm bulamadı. Bugün korkuluk astı, şuana kadar fazla bir fire vermedi" diye aktardı.

