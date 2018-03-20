Cips hırsızı kargalar esnafı bezdirdi

-Karganın duvar üzerine koyduğu cipsi diğer kargalarla yemesi

-Esnaftan Yusuf Batur'un olayı anlatması

-İş yeri detay



( BİNGÖL )- Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karga bir marketin önünden çaldığı cipsi, diğer kargalarla yedi BİNGÖL



- Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karga bir marketin önünden çaldığı cipsi, diğer kargalarla yedi. İlçede yiyecek bulmakta güçlük çeken kargalar, bir marketin önündeki cips paketlerini hedef aldı. Market çevresinde uzun süre bekleyen kargalar, market sahibinin yokluğunu fırsat bilerek cips çalarak bir ağacın üzerine kondu. Daha sonra bir karga cips paketini bir duvar üzerine koyarak gagası ile açtı.Diğer kargalarda gelerek cipsleri teker teker alıp götürdü. Marketin önüne koyduğu raftan kargaların cips kaçırdığını belirten iş yeri sahibi Yusuf Batur, 2 yıldır tüm esnafın kargalardan şikayetçi olduğunu söyledi.



Kargaların kendisinin cipslerini sürekli götürdüğünü aktaran Batur, paketleri patlatıp yediklerini aktardı.

