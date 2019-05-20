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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ciple yolcu minibüsünün karıştığı feci kaza kamerada: 2 yaralı

Ciple yolcu minibüsünün karıştığı feci kaza kamerada: 2 yaralı

- KGYS kamera görüntüleri

Çarpma Anı Kural İhlali Kamera Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs 

-- Yan yolu kullanmayan minibüsün kural ihlali yaparak terminale dönmesi
-- Cipin gelmesi ve çarpma anı
-- Minibüsün savrulması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta geçtiğimiz mart ayında ciple yolcu minibüsünün çarpıştığı kazanın güvenlik kameraları ortaya çıktı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde minibüsteki yolcular büyük bir faciadan kurtuldu. Edinilen bilgiye göre geçen 28 Mart günü Milli Egemenlik Caddesi üzerinde kaza meydana geldi. R.K. idaresindeki 67 AAN 980 plakalı cip, 100. Yıl Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin nizamiyesine dönüş yapan U.Y. İdaresindeki 67 M 0055 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Yolcu minibüsü çarpışmanın etkisiyle savrularak güvenlik kulübesine çarptı. Kulübedekilerin de şans eseri kurtulduğu kazada midibüste bulunan 2 yolcu yaralandı. Sağlık durumları iyi olan yaralılar tedavinin ardından taburcu edildi. Kaza anı ise Emniyet Müdürlüğü’ne ait Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı. (OA-
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