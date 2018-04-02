Cipin ezdiği 5 yaşındaki çocuk şans eseri hayatta kaldı

-Cipin çarptığı çocuğa müdahale yapılması

-Çocuğun ambulansa bindirilmesi

-Görü tanıkları ile röp.

-detay



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde cip, aniden yola fırlayan 5 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa çarparak ayaklarının üzerinden geçti. Küçük çocuk şans eseri aracın altından sağ çıktı. Olay 13.00 sularında İzmit Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre 5 yaşındaki Kasım El Halef annesinin elini bırakarak aniden yola fırladı. O esnada yoldan geçmekte olan Ali Rıza E. İdaresindeki 41 HJ 005 plakalı cip duramayarak çocuğa çarparak ayaklarının üzerinden geçti. Çarpmanın etkisi ile küçük çocuk yere yığıldı. Küçük çocuk şans eseri aracın altında sağ çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerin sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk, daha sonra Kocaeli Üniverstesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Aniden yola fırlayan 5 yaşındaki Kasım El Halef’e duramayarak çarpan sürücü Ali Rıza E. İse polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

