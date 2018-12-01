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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cip şarampole devrildi: 3 yaralı - DÜZCE Haberi

Cip şarampole devrildi: 3 yaralı - DÜZCE Haberi

- Olay yerinden detaylar Düzce 'de cip şarampole devrildi: 3 yaralıDÜZCE (AA) - Düzce 'de yoldan çıkarak 50 metrelik şarampole devrilen cipte bulunan 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara yönüne giden Fırat Toktaş idaresindeki 34 BHZ 985 plakalı cip, Yeşilyayla mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı, daha sonra 50 metrelik şarampole devrildi.Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, araç içerisinde sıkışan sürücü Toktaş ile Yaşar Aral ve Kemal Efe Arslan'ı bulundukları yerden güçlükle çıkardı.Vatandaşların da yardımıyla ambulanslara alınan yaralılar, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis Direksiyon 

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