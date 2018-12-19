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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - ADANA Video

Cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - ADANA Video

- Ekiplerin çarpışan cip ve otomobil çevresinde inceleme yapması - Ambulansın manevra yapmasıCip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıADANA (AA) - Adana 'nın Seyhan ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Abdi İpekçi Caddesi'nde Caner Dörtler'in kullandığı 01 EOZ 26 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 CMR 83 plakalı cip çarpıştı.Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Dörtler, Gökhan Doğru ile ismi belirlenemeyen bir kişi otomobilde sıkıştı.İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Adana Şehir Hastanesi ile Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.Kullanılamaz hale gelen araçlar, incelemenin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı.

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