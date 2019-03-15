Cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı



- Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir beldesinde 1 kişi cinsel istismar suçundan tutuklandı. 17 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen olayda Yenimuhacir beldesinde evine bıçak zoruyla girilerek yumrukla bayıltılan 76 yaşındaki E.K’nin iç çamaşırında sperm, yatağında ise kan izlerine rastlandı. İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen raporda cinsel saldırı bulgularına rastlandığı belirtildi. Bunun üzerine Keşan Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında E.K’nin ifadesi doğrultusunda bazı şüphelilerden kan ve DNA örneği alındı. Kan ve DNA örneklerinin sonuçlarında şüphelinin aynı beldede yaşayan 34 yaşındaki Y.Ü. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine jandarma tarafından yakalanan Y.Ü. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine sevk edilen Y.Ü. savcılık tarafından tutuklama talebiyle Keşan Sulh Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Y.Ü. kaçma ve saklanma şüphesi olmaması gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara, Keşan Cumhuriyet Savcılığı Edirne Sulh Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunuldu. İtirazın kabul edilmesinin ardından gözaltına alınan Y.Ü. mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

